Ajax: Já descobrimos quem ficou com a camisola de Antony

Mostrámos aqui no Record Online o vídeo viral onde Antony, craque brasileiro do Ajax, ofereceu a sua camisola, depois do duelo com o Sporting na Liga dos Campeões, a um jovem adepto leonino.

Mas na era das redes sociais tudo acontece rápido (e tudo se sabe). Foi por isso que ficámos a saber que para além de ser adepto do emblema de Alvalade, o fiel depositário da camisola do canarinho é também um jovem jogador do Sporting. Trata-se de Ronaldo Weslley Oliveira, que fez questão de confirmar no Facebook do nosso jornal que a camisola de Antony está bem entregue.