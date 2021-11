Ajax suspende venda de bilhetes para jogos com o Sporting

O Ajax anunciou esta segunda-feira a suspensão temporária da venda de bilhetes para os dois jogos com o Sporting, na Liga dos Campeões e na Liga Jovem da UEFA, marcados para 7 de dezembro.

Em comunicado, o clube de Amesterdão justifica a decisão com as medidas anunciadas pelo governo holandês para tentar travar o aumento do número de casos de covid-19 no país. Recorde-se que, na passada sexta-feira, as autoridades decretaram a realização de jogos de futebol à porta fechada "nas próximas semanas".



O Ajax começa por referir que a venda de bilhetes está suspensa até ao início de dezembro, mas depois admite retomar o processo caso se verifiquem mudanças nas medidas em vigor. O clube esclarece ainda que, caso se confirme a realização dos dois jogos sem público, irá reembolsar os adeptos que já adquiriram os ingressos.



Na mesma nota, o Ajax faz referência aos dois próximos jogos do clube para a liga holandesa, em casa, frente a RKC Waalwijk (domingo) e Sparta Roterdão (dia 28), e anuncia que vai reembolsar quem já comprou bilhete. Relativamente ao duelo com o Willem II, a 2 de dezembro, o clube remete a decisão final para os próximos dias.