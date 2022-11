Alan Ruiz recorda Jesus, a proposta da Roma e o Ferrari: «Não podíamos ter carros vermelhos por causa do Benfica»

Alan Ruiz chegou ao Sporting em 2016 mas saiu após temporada e meia em que não mostrou tudo aquilo que poderia. O hoje jogador do Arouca recordou o tempo em Alvalade e foi instado a comentar se deixou o clube por ter um Ferrari vermelho, cor afeta ao rival Benfica."Surgiu esse mito nas redes sociais mas não teve nada que ver com isso. É verdade que no Sporting não podíamos ter carros vermelhos por causa do Benfica, mas eu ria-me porque podia ir para o campo com botas vermelhas e todos as viam mas não podia no clube com o meu Ferrari. O presidente [n.d.r. Bruno de Carvalho] que lá estava era todo um problema... A meio da época chegou uma oferta da Roma de 20 milhões de euros e não a aceitaram. Renovaram-me o contrato e fiquei com cinco anos e meio de contrato, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Estava a ter uma boa temporada e Bauza [n.d.r. selecionador argentino] falava de mim, mas rompi os ligamentos [do joelho] e perdi a oportunidade", contou o criativo, de 29 anos, ao jornal 'Olé', recordando a temporada 2016/17.Jorge Jesus mudou-o enquanto jogador. "No ano em que chegou ao Sporting o Jorge Jesus era o treinador e mudou-me a cabeça. Ele gosta que os treinadores sejam os primeiros defesas. Tive que aprender rápido porque tinha feito um investimento muito grande. Não iria ter mais essa vontade de estar parado ao pé do médio-centro, para ter a bola e fazer jogar a equipa", explicou Alan Ruiz, contratado pelo Sporting ao Colón em 2016 por oito milhões de euros.