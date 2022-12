Albano em biografia: o craque do Sporting que encolheu dois centímetros na estreia pela Seleção

Foi apresentada este sábado, no Seixal, a biografia de Albano Narciso Pereira, um dos elementos da mítica linha atacante dos Cinco Violinos, símbolo histórico do Sporting. O antigo extremo esquerdo, desaparecido em 1990, representou os leões entre 1943 e 1956, tendo conquistado 8 Campeonatos e 4 Taças de Portugal.Na cerimónia de lançamento da obra, o Sporting esteve representado por vários elementos dos órgãos sociais, nomeadamente Rodrigo Pais de Almeida e Alexandre Ferreira, vogais do Conselho Diretivo. O ex-presidente José Roquette participou através de vídeo."Este livro eterniza a história de um jogador fantástico que marcou 252 golos em mais de 400 jogos, o que diz tudo sobre a importância que teve na nossa história. Conseguiu alcançar oito títulos de Campeão Nacional, ou seja, cerca de um terço dos conquistados pelo Sporting", destacou Pais de Almeida, aos meios do Sporting.O autor, Alexandre Belo Ribeiro, admitiu que a obra "era um desejo antigo" que se cumpre agora no mês em que se assinala o centenário do nascimento de Albano. "Há alguns momentos caricatos que foram mencionados, como um em que o Albano disse ter encolhido dois centímetros durante um jogo entre Portugal e Suíça, na sua estreia pela Seleção Nacional em 1947. Houve um dilúvio no Jamor em que o terreno ficou ensopado e ele, que já era pequeno, disse que ainda encolheu mais um pouco. Depois há também o episódio em que ele passou por baixo das pernas de um defesa adversário, entre muitos outros", contou Belo Ribeiro.