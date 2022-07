Alcantar estreia-se pelo Sporting na equipa B

Além da formação principal leonina, também a equipa B do Sporting continua a preparação para a nova temporada e contou ontem com uma novidade: a estreia de Jesús Alcantar. Reforço por empréstimo de uma época do Necaxa para 2022/23, o central mexicano de 18 anos irá começar o processo de evolução na Academia pela equipa orientada por Filipe Çelikkaya, sendo que teve oportunidade de somar os primeiros minutos frente ao Caldas. Num jogo-treino realizado na Academia, os ‘bês’ leoninos receberam e venceram (2-0) o emblema da Liga 3 – categoria onde irá competir igualmente o Sporting B –, com os golos a serem apontados por Chermiti (64’) e Mateus Fernandes (65’).

Apelidado de ‘Pogba Alcantar’, pelas parecensas com o futebolista francês da Juventus, o internacional sub-20 mexicano figurou como central pelo Sporting B, deixando as primeiras indicações num teste um pouco mais a doer. Recorde-se que o jogador chega com ritmo competitivo, derivado do facto de ter alinhado recentemente pela seleção sub-20 azteca no campeonato Concacaf da categoria. A trabalhar com a equipa B dos leões, Alcantar estará igualmente debaixo do radar de Rúben Amorim.