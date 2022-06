Alcantar fez golo e converteu penálti mas foi derrotado: central já tem via verde para o Sporting

Foi uma derrota inesperada para os sub-20 do México mas vem acelerar uma contratação do Sporting: Jesús Alcantar está livre dos compromissos pela seleção azteca e pode, a partir de agora, ultimar a transferência do Necaxa para Alvalade.O central, de 18 anos, marcou frente à Guatemala e converteu um pontapé de penálti mas foi incapaz de evitar o afastamento dos mexicanos esta madrugada, em San Pedro Sula, nas Honduras, nos quartos-de-final do torneio de apuramento da Concacaf para o Mundial sub-20 e para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.A eliminação está a ser classificada como "um dos grandes fracassos" dos últimos anos. O México empatou no tempo regulamentar (1-1), graças a um golo do futuro reforço dos leões (aos 73’), mas caiu após prolongamento no desempate final por penáltis (1/2), onde Alcantar foi o único a fazer golo para a sua equipa. Esteban Lozano (aos 87’) falhou um castigo máximo que poderia ter dado a vitória aos aztecas.A presença na seleção sub-20 do México era o único obstáculo à conclusão do negócio entre o Necaxa e o Sporting por Jesús Alcantar. O defesa vai ser integrado na equipa B mas estará sob observação próxima de Rúben Amorim.