Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alcantar reserva bilhete para Lisboa: central a caminho do Sporting Derrota inesperada dos sub-20 do México liberta reforço. Esperado no clube a partir de dia 10





DURO. Alcantar fez um golo insuficiente para salvar o México

• Foto: dr record