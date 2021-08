«Alegria nas pernas e vamos ganhar esta m...»: Sporting mostra os bastidores da conquista da Supertaça

O Sporting revelou esta segunda-feira mais um episódio da série 'Backstage'. Desta vez, os atuais campeões nacionais revelam todos os momentos que antecederam a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, algumas das melhores imagens do duelo frente ao Sp. Braga e ainda a festa sportinguista que se seguiu após o triunfo no Estádio Municipal de Aveiro, no passado dia 31 de julho.