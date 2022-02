Alexandre Brito assinou contrato profissional com o Sporting

O Sporting assinou contrato profissional com Alexandre Brito, um jovem médio de 16 anos que apesar de ainda ser juvenil já jogou pelos juniores. A cumprir a sua quinta época ao serviço dos leões, o jogador confessou-se "muito feliz" com a prova de confiança que recebeu por parte dos responsáveis leoninos, e apresentou-se aos sportinguistas."Gosto de jogar mais no equilíbrio, como um seis, tenho agressividade e assertividade dentro de campo, gosto de distribuir jogo", afirmou à Sporting TV onde ainda apontou João Palhinha como "a sua referência" no plantel principal.