Alexandre Rosado assina contrato de formação: «Na equipa principal gosto do Coates»

O Sporting oficializou esta quarta-feira a assinatura do primeiro contrato de formação de Alexandre Rosado, central de 14 anos que veste há 4 de leão ao peito, ou seja, desde 2019.Aos meios do clube, o futebolista garantiu que atingiu um dos seus objetivos, estabelecido quando passou a interno na Academia. "Vou continuar a trabalhar, porque nada está garantido. Quero concretizar o meu sonho, que é ser jogador de futebol", adiantou.À mesma fonte, revelou ainda quem é a sua referência na equipa principal, já após sublinhar que é forte "no jogo aéreo e no passe", mas também "na comunicação e no foco" que coloca em cada ação."Gosto de ver o Rafael Mota [dos sub-17], mas na equipa principal gosto do [Sebastián] Coates. Gosto do seu estilo de jogo, jogamos na mesma posição, veste o número 4 e acho que tenho algumas parecenças com ele", atirou.Antes de rumar ao Sporting, Alexandre Rosado atuava na formação do Borbense.