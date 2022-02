Alexandre Tverdohlebov assina contrato de formação com o Sporting

Alexandre Tverdohlebov assinou contrato de formação com o Sporting. O guarda-redes, de 14 anos, cumpre a sua segunda época no clube de Alvalade após se ter destacado no futebol algarvio onde representou o GD Lagoa, AEF João Moutinho e Núcleo Sportinguista de Olhão. Revelando-se "muito feliz" pelo reconhecimento que lhe foi dado pelos dirigentes leoninos, o jovem apresentou-se aos adeptos."Comunico bem com os colegas, sou forte a jogar com os pés e tenho umas boas mãos. Acho que transmito uma grande segurança à equipa", afirmou, à Sporting TV, onde também assumiu o seu objetivo: "Chegar à equipa A e depois apontar a coisas maiores. Deve ser uma boa sensação estar no relvado do Estádio José Alvalade a fazer o que mais gostamos".