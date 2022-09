Alexandropoulos avalia aventura no Sporting: «Estou pronto e orgulhoso por ter dado este passo»

Sotiris Alexandropoulos foi a última contratação do Sporting no recente mercado de transferências, chegando a Alvalade proveniente do Panathinaikos, num negócio que também teve destaque na imprensa gregra. Tendo isso em conta, e mediante o facto de encontrar-se nos trabalhos da seleção grega nesta pausa internacional, o médio de 20 anos concedeu uma entrevista ao 'Sport 24' em que abordou a experiência em Portugal.Sotiris mostrou-se, desde logo, orgulhoso por representar o Sporting, avaliando como positiva a fase inicial em Alvalade. "É a minha primeira aventura no estrangeiro. Sinto-me pronto e orgulhoso por ter dado este passo. Agora, estou onde quero estar. Estou muito feliz com o que vi. Estreei-me na Champions, fiz os primeiros jogos. Ainda tenho um caminho a percorrer, só estou lá há 20 dias e é só o começo", sublinhou o internacional helénico que soma três partidas ao serviço dos verdes e brancos esta temporada.Depois de ter chegado para colmatar a saída de Matheus Nunes, Sotiris veio impressionando Amorim, que destacou a sua "fome de mostrar-se", além da capacidade de alinhar tanto na posição '6' como um '8'. Nesse sentido, Alexandro abordou a questão, garantindo que ainda irá evoluir em ambos os lugares. "Posso jogar igualmente bem como um '6' ou um '8'. Acredito que me adapto melhor ao sistema de 3-4-3. Vou evoluir ainda mais e tornar-me mais importante. Tenho velocidade com e sem bola. Pressiono muito o adversário e sou um jogador que gosta de ter bola. A minha técnica também está a bom nível", confessou.De resto, Alexandro apontou aspetos em que, na sua opinião, ainda deve melhorar ao serviço dos leões. "O meu remate é bom nos treinos, mas também quero colocar em prática nos jogos. Também quero melhorar a decisão no último terço para ser mais eficaz e ajudar a equipa. Há outras coisas que quero trabalhar, como o pé esquerdo. Há espaço para melhorias também no cabeceamento, porque tenho altura para ser melhor nas bolas paradas", frisou o jogador que vê Fede Valverde (Real Madrid) e Verratti (PSG) como um "exemplo a seguir" no que diz respeito a médios. "Gosto por exemplo do Valverde do Real Madrid, mas não quer dizer que quero ser como ele. Também gosto do Verratti, mesmo que ele não tenha a minha altura. Observo muitos jogadores para captar as suas coisas boas e incorporá-las no meu jogo."