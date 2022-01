Alexey Perestov assina contrato de formação

O Sporting assinou contrato de formação com Alexey Perestov, um guarda-redes de 14 anos que representa o clube leonino há três épocas. Após ter oficializado a sua ligação, o jovem revelou-se grato pelo voto de confiança que recebeu."Senti-me feliz e surpreendido pois nunca pensei chegar a um momento importante tão cedo. Quero agradecer ao Sporting pelo voto de confiança. Não duvidem que daqui a pouco vou estar mais acima e não me vou esquecer deste voto de confiança", afirmou, à Sporting TV, onde apontou os seus exemplos na Academia: "O Adán e o João Virgínia. Eu sou um guarda-redes versátil, sei manusear bem a bola, consigo comunicar bem com os meus colegas sempre que tenho de intervir, e acho que tenho sucesso na maior parte das vezes com segurança e tranquilidade".