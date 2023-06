Alhassan Yusuf fora dos planos do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio do Antuérpia, Alhassan Yusuf, foi ontem dado como potencial reforço do Sporting para a próxima época, maspode avançar que não entra nos planos leoninos. Os responsáveis do clube Alvalade continuam focados na contratação de Gyökeres e só depois avançarão para outras pastas.