Alvalade continua a mudar de 'cara': azulejos estão quase todos removidos e... vêm aí mais surpresas

Azulejos e quase todos retirados ? pic.twitter.com/nwaIFVsk9C — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) June 6, 2023

Depois delhe ter dado a conhecer aquilo que será o futuro do Estádio José Alvalade , o Sporting continua a operação de mudança de 'look' da sua casa, que no próximo dia 6 de agosto celebra 20 anos desde a inauguração, que teve o Manchester United como convidado.Num vídeo partilhado pela página 'Sporting CP Adeptos' percebemos que a maioria dos azulejos do recinto, uma das imagens de marca desde há duas décadas, estão praticamente todos removidos, esperando-se novidades no preenchimento desses espaços.