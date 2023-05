Alvalade vai receber particular entre Brasil e Senegal

O Estádio José Alvalade, casa do Sporting, vai ser o palco para um particular entre o Brasil e o Senegal, que será disputado a 20 de junho. A informação foi avançada pela imprensa daquele país africano e confirmada por, a federação brasileira tinha o intuito de agendar dois particulares em Portugal e Espanha, diante da Guiné e Senegal, respetivamente. O Sporting deu luz verde para a realização do encontro no seu estádio, que ao contrário do que estava previsto terá como adversário o Senegal.O Brasil, recorde-se, continua a procura por um novo selecionador, depois da saída de Tite em dezembro do ano passado, na sequência da eliminação dos canarinhos nos quartos de final do Mundial.