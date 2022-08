Alverca empresta júnior ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Alverca emprestou o avançado Diogo Nascimento ao Sporting por uma temporada. O atacante tem 18 anos e, no clube ribatejano, já representou as equipas de sub-19 e sub-21.Segundo informação avançada pelo Alverca, o jogador contabiliza um total de 44 jogos e 15 golos no Ribatejo.