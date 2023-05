Alvo do Sporting, Jean Lucas, recorda infância complicada: «Nem havia dinheiro para comprar um pão»

O youtuber brasileiro, Ryan Tyrone, publicou no seu canal uma entrevista antiga onde o alvo do Sporting para a próxima época, Jean Lucas, recordou os tempos difíceis que viveu no Rio de Janeiro até singrar no futebol."Percebi que tinha de levar o futebol a sério quando fui para o Flamengo, pois era uma forma de ajudar o meu pai e a minha mãe pois passávamos necessidades em casa. Às vezes, a minha mãe deixava de comprar alguma coisa para me dar dinheiro para treinar e, outras vezes, nem havia dinheiro para comprar um pão. Comecei a levar o futebol a sério para ajudar, e se não fosse o apoio dos meus pais eu não seria ninguém", afirmou o médio do Monaco que durante a adolescência pensou em deixar o futebol: "Foi quando morreu a minha avó. Eu tinha 15 anos ainda estava no Iguaçu. Nessa altura fiquei duas semanas sem ir ao treino e aí, os homens do Iguaçu, mandaram-me embora. Eu disse ao meu pai que queria deixar de jogar futebol pois havia perdido a minha avó. Eu lembro-me que ela sempre me dizia que ainda me veria a jogar na televisão", explicouApós a estreia no Flamengo que o deixou "arrepiado" quando jogou no Maracanã repleto, o jogador ainda recordou o momento em que recebeu o convite para ir jogar no Ol. Lyon. "Recebi um telefonema do Juninho Pernambucano a convidar-me e até pensei que estavam de 'sacanagem comigo'. Não esperava uma afirmação tão rápida pois, normalmente, quando um jogador chega à Europa fica tímido. Eu cheguei lá e rebentei com a ajuda dos brasileiros que estavam no Lyon", acrescenta o internacional sub-20 canarinho que sonha voltar ao Flamengo: "Sei que têm um carinho muito grande por mim, e espero no futuro vestir de novo essa camisola. Ainda me lembro do primeiro golo que marquei pelo clube pois foi a realização de um sonho de criança".