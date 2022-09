Amadu Baldé assina pela formação do Sporting

O Sporting anunciou a contratação de Amadu Baldé, jovem jogador que chega proveniente do Real SC para reforçar a formação dos verdes e brancos. O médio de 17 anos, que chegou a alinhar pela equipa principal do emblema de Queluz na temporada passada, contabilizando 24 partidas nesse patamar, não escondeu a satisfação pela chegada à Academia de Alcochete."Estou muito orgulhoso por vestir esta camisola e estou com muita vontade de começar a trabalhar. Comecei a jogar futebol na Guiné-Bissau e depois vim para Portugal, sendo que durante duas temporadas representei o Real SC. Amo futebol e é isso que me motiva a jogar a modalidade todos os dias", sublinhou, em declarações à Sporting TV, apontando Francisco Trincão como uma das suas referências. "A minha maior inspiração, na equipa principal, é o Francisco Trincão, pois o tem muita qualidade de passe e tem uma grande visão de jogo."Relativamente ao futuro, o objetivo de Amadu Baldé passa por alcançar o patamar competitivo da equipa principal. "Prometo trabalhar e um dia chegar lá em cima, à equipa A. É esse o meu grande objectivo aqui no Sporting", concluiu.