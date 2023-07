Amigos despedem-se de Tiago Tomás e Pote lamenta: «Fazes falta»

Tiago Tomás, clube que representou durante uma década e por quem se sagrou campeão nacional em 2020/21, antes de rumar ao Wolfsburgo, num negócio que vai render 8,8 milhões de euros aos cofres de Alvalade - aos quais podem acrescer 1,5 M€ por objetivos.Na publicação do avançado de 21 anos, no Instagram, foram vários os amigos que lhe endereçaram mensagens, entre eles jogadores do Sporting. E Pote foi um dos que lamentou a saída de TT. "Fazes falta. A maior sorte do Mundo", escreveu o artilheiro dos leões.Também Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma ou Jovane fizeram questão de comentar a publicação do internacional português sub-21, bem como o ex-leão João Mário. "Mereces tudo", sublinhou o atual jogador do Benfica.