Amorim: «A minha ideia era procurar um clube em Portugal ao qual o Tiago Tomás se adaptasse...»

Numa conferência de imprensa marcadamente vincada pela análise do mercado de transferências no Sporting , Rúben Amorim abordou igualmente a situação de Tiago Tomás, emprestado ao Estugarda "O Tiago Tomás perdeu espaço porque deixámos de ter tantos metros nas costas. O Jovane teve a oportunidade de sair e teve o meu aval. Se querem sair e procurar coisas novas, têm essa oportunidade. A minha ideia era procurar algum clube em Portugal ao qual o Tiago Tomás se adaptasse, mas surgiu outro caminho e a escolha foi dele. O Geny é jogador do Sporting, está emprestado, não sei se há opção de compra ou não, mas sei que o posso ir buscar de volta. Vai ter oportunidade de trabalhar com um grande treinador, e aqui estaria a rodar entre a equipa A e a B", afirmou na véspera do Sporting defrontar o Belenenses SAD.E prosseguiu: "Tentámos colocar o Tiago Tomás na direita para ter mais espaço para as arrancadas dele, mas senti que ficando aqui mais algum tempo não era bom para ele. Ele já estava bastante frustrado com isso. Foi dos mais utilizados o ano passado, mas no futebol é assim. As coisas mudam rápido e as ideias do treinador também. Foi um grupo de rapazes que nos ajudaram a ser campeões. Desejo o melhor para eles e se voltarem, que venham melhores jogadores".O técnico do Sporting falou ainda sobre a saída de Jovane Cabral: "Tem todas as condições para ficar na Lazio, é um excelente jogador. Ter pena ou não, é algo com que lido bem. Tenho saudades deles mas sei que isto é a nossa vida. Não tiveram nenhum problema de saúde, mas vão ter outros objetivos. No que precisarem, sabem que têm sempre alguém para os ajudar. O Jovane poderá ser comprado no final da época e sabemos dessa realidade".