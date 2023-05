Amorim aborda renovação e salário de Nuno Santos: «Não estamos a ser injustos»

Nuno Santos é um dos homens de maior confiança de Rúben Amorim e um dos principais aliados do técnico na conquista do título nacional (2020/21), de duas edições da Allianz Cup (2020/21 e 2021/22) e de uma Supertaça (2021/22). No entanto, é também um de poucos jogadores do plantel que nos últimos anos nunca assinou a renovação, como Record dá conta este sábado . Questionado sobre a situação do ala, Rúben Amorim não fugiu à questão."Sobre os aumentos, tem de ser a base em que partiu, se partiu da mesma base do Pote. E depois, é preciso ter noção da base do Inácio, do Bragança, que foi aumentando. Temos sido muito justos nesse aspeto. Podem estar descansados que não estamos a ser injustos com o Nuno Santos, vamos adequando o teto salarial dos nossos jogadores. O Pote foi o melhor marcador e tinha uma base menor do que o Nuno Santos. Ele merece mais e vamos tentar ver essa situação. Acredito que o equilíbrio do grupo é em todos os aspectos, nas regras, no equilíbrio porque senti muito isso no Benfica e queremos que os jogadores se sintam importantes", afirmou hoje na antevisão ao jogo em Paços de Ferreira (amanhã, 20H30).Também um possível regresso de Tiago Tomás ao Sporting foi tema na conferência, isto depois de o avançado, que está a terminar empréstimo ao Estugarda, ter manifestado que gostava de voltar a Alvalade "Está tudo em aberto para a próxima época. Não quero dizer o que vai acontecer. Mais do que o jogador, gosto da pessoa que é o Tiago Tomás", atirou.