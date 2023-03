Amorim: «Acredito mais do que ninguém. Mais do que o sportinguista mais ferrenho»

Rúben Amorim analisou o empate (2-2) do Sporting diante do Arsenal, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa e mostrou confiança no apuramento para os 'quartos'."Arbitragem? Não vou estar a falar, em vez de eu falar vocês analisam as imagens e cada um tira as suas ilações. Olhar para a exibição e agora olhar para o Boavista e utilizar o que aconteceu hoje para a 2.ª mão", começou por dizer o técnico dos leões."Está aberta, é difícil obviamente. O Arsenal é uma equipa que empurra as outras para a frente da sua área, temos de ter capacidade de defender. Estaria mais aberto com um 2-1 ou 3-1, como tivemos oportunidade de fazer, mas, depois de hoje, acreditamos mais que é possível.""Teria que acontecer algo assim, é o resumo da nossa época. As vezes as coisas coisas estão para acontecer e alguma coisa traz-nos um bocadinho para trás. Temos de continuar a trabalhar e a sorte vai mudar.""Acho que não é grave. Teve um pequeno toque e não consegui vir hoje, esperamos avaliá-lo amanhã outra vez para que possa estar apto para o Boavista e para a 2.ª mão.""Todos os centrais podem jogar ali: Inácio, St. Juste e Diomande também é uma das opções. Esgaio fez o seu trabalho, um bom jogo pelo Sporting porque é bom jogador.""Acredito sempre, mais do que ninguém, mais do que o sportinguista mais ferrenho", concluiu.