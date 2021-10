Amorim admite jogo 'especial' com o Belenenses na Taça: «É um histórico que está a voltar»

Rúben Amorim analisou esta sexta-feira o sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que ditou a visita do Sporting ao Belenenses. Um clube onde o técnico leonino concluiu a formação como jogador e no qual representou a equipa principal durante cinco épocas. Amorim assume, por isso, que será um duelo "especial".





"O Belenenses é um clube onde passei muitos anos e fiz parte da formação. Depois teve problemas com a SAD, houve a separação... É um histórico do nosso pais. Não sei se os meus adjuntos sabem, mas foi campeão nacional. Tem palmarés e é um histórico que está a voltar", referiu o treinador do Sporting, acrescentando: "temos de encarar esse desafio da melhor forma porque já não há equipas fracas. Vai ser um bom jogo, dos velhos tempos, mas queremos ganhar".Relativamente ao jogo de sábado em Arouca, da 8.ª jornada da Liga Bwin, Amorim espera dificuldades. "Jogamos fora, num campo complicado contra uma equipa bem preparada. Fez um excelente jogo e não mereceu o resultado passado [derrota 2-1 com o Moreirense[. Não tivemos muito tempo para treinar, olhámos para estatísticas, para a forma como jogou com o FC Porto, Benfica e V. Guimarães. Transmitimos isso aos jogadores e vamos estar preparados", referiu o técnico, alertando para o facto de o Arouca ser uma equipa que sofre muitos golos na primeira parte mas que nunca desiste e marca a maior parte dos seus tentos na última meia-hora."Cada jogo tem a sua história. Mas há que tirar esses sinais. É uma equipa que não desiste. Querermos entrar bem e forte, não podemos correr risco de sofrer transiçoes. Estudámos bem, o importante é empurrar o Arouca e proteger-nos das transições. Para nós, marcar no primeiro ou ultimo minuto é igual. Queremos é ganhar, manter a posição e depois ir para a paragem com boas sensações", concluiu Amorim.