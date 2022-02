Amorim admite que não vai votar nas eleições do Sporting: «Que decidam o melhor para o clube»

Questionado sobre se admite sair do clube caso Frederico Varandas perca as eleições agendadas para o próximo 5 de março, Rúben Amorim confessou que... não vai votar."Tenho uma ligação diferente com esta direção por razões óbvias. Não quero estar a apoiar este ou aquele porque não é o meu papel. Apesar de já ser sócio, não me sinto no direito de me intrometer numa decisão que é deles. Tenho uma ligação diferente com esta direção e acredito que vá ganhar, mas não é uma decisão minha. Não vou opinar e muito menos votar, porque não me sinto no direito de opinar enquanto funcionário do Sporting. Não ponho cenários em cima da mesa porque ainda não aconteceu nada, que decidam o melhor para o clube", afirmou na antevisão ao jogo com o Marítimo (amanhã, 18 horas).