Amorim ainda não pensa na Seleção: «Seria difícil trabalhar só de vez em quando no campo...»

Portugal não se conseguiu apurar para a final four da Liga das Nações - perdeu por 1-0 com Espanha no derradeiro encontro -, um resultado que, nas palavras de Rúben Amorim, "acontece"."Perdemos com uma grande seleção, acontece. O futebol é assim, jogamos contra a Espanha, é preciso não perder noção disso. A Espanha, com mais posse de bola, matou o jogo. Acontece", afirmou.Confrontado com a possibilidade de assumir um cargo de selecionador no futuro, o treinador do Sporting não hesitou. "Neste momento, passa-me apenas na cabeça ganhar ao Gil Vicente porque estou preocupado com o meu lugar e com a exigência de termos de ganhar jogos. O campeonato é o reflexo do treinador, o meu foco está ai. No futuro não sei. Seria difícil neste momento, sendo tão jovem, trabalhar só de vez em quando no campo, sendo tão jovem".