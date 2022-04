Amorim cauteloso sobre o interesse em Morita: «Estamos a preparar a próxima época»

Rúben Amorim não levantou a ponta do véu sobre o interesse do Sporting em Morita."Vamos só falar do mercado quando estivermos nessa fase. O foco é o Tondela. Estou muito satisfeito com os médios que temos e obviamente estamos a preparar a próxima época, é o que estamos a fazer. Temos de nos precaver. O foco neste momento é o jogo do Tondela", limitou-se a afirmar sobre o tema esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.