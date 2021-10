Amorim 'celebra' renovação de Pote e revela: «Nestas semanas pode acontecer mais alguma»

Rúben Amorim abordou em conferência de imprensa a renovação de Pote pelo Sporting, atribuindo mérito a Hugo Viana por ter desbloqueado o acordo, e ainda revelou esperar que muito em breve haja mais renovações nos leões.





"Fico muito contente. É mérito da SAD e da direção, principalmente do Hugo Viana... Está a renovar com jogadores muito importantes, com margem de progressão muito boa. O Pote faz-nos muita falta pelo jogador que é e pelos golos que marca. Pode acontecer, espero que aconteça nestas semanas, mais alguma renovação. Queremos seguir e manter jogadores. Mais do que procurar fora. Mesmo assim não sabemos o dia de amanhã. É grande jogador mas ainda pode melhorar muito", declarou.Questionado sobre as recentes renovações e também a evolução evidenciada por alguns jogadores, Amorim deixa claro que o mérito é dos jogadores. "Eu é que tenho de lhes agradecer tudo o que deram sempre. Fui o primeiro a renovar. Eles é que são o espelho do treinador. Têm o que merecem. Fazem o trabalho deles. Mesmo com contratos longos, a direção está atenta e a reforçá-los. Estamos a olhar muito para o que temos em casa primeiro. Depois, se necessário, olhamos para fora. Tenho de agradecer-lhes aos jogadores tudo o que têm dado".Amorim abordou ainda o facto de vários jogadores terem já golos esta época. "Sou grande defensor da equipa: ganhar, marcar e sofrer poucos não tenho preferência. É mais um fator que diz que equipa do Sporting vale pelo seu todo. Vê-se pelos resultados, forma de estar da equipa e marcadores. Se houver um como o Pote, no ano passado, é bom. É indiferente quem marca os golos."