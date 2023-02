Amorim chama quatro jovens da formação ao treino antes do Rio Ave

O Sporting prossegue a preparação para a visita ao Rio Ave, agendada para segunda-feira, e em mais uma sessão de treino matinal Rúben Amorim contou com novidades provenientes da formação dos leões. No treino deste sábado, o técnico de 38 anos chamou quatro jogadores da formação, neste caso Jesús Alcantar (central), Francisco Canário (avançado), Papuna Beruashvili (guarda-redes) e Pedro Silva (central), na penúltima sessão antes do encontro da Liga diante dos vilacondenses.De acordo com as informações publicadas pelo Sporting, apenas Daniel Bragança continua de fora entregue ao departamento médico.A formação orientada por Amorim realizará este domingo de manhã, a partir das 10h30, o último treino antes da visita ao Rio Ave, sendo que o treinador fará a habitual antevisão ao encontro a partir das 12h30, na Academia.