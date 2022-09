Amorim chama 'reforços' da formação para começar a preparar jogo com o Boavista

O Sporting voltou aos treinos depois da vitória diante do Tottenham, para a Liga dos Campeões, uma sessão onde Rúben Amorim já começou a olhar para o jogo de sábado com o Boavista, no Bessa.Os titulares do duelo com os spurs realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram no relvado com a presença de muitos jovens da formação.Jeremiah St. Juste, Luís Neto e Jovane Cabral continuam a recuperar das respetivas lesões e estiveram em tratamento.O Sporting volta a treinar amanhã de manhã.