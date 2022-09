Amorim chama 'reforços' para a defesa no último treino antes do jogo com o Tottenham

Com a defesa desfalcada, Rúben Amorim recorreu esta segunda-feira, no treino da véspera da receção ao Tottenham, à equipa de sub-23 e B com os 'reforços' Etienne Catena e Jesús Alcántar, ambos centrais.Às ordens no relvado em Alcochete, o treinador do Sporting teve 20 jogadores de campo e três guarda-redes, tendo Daniel Bragança, Jovane, St. Juste e Luís Neto estado ausentes, todos por lesão.Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, foi ainda visível um meinho feito pelos jogadores, com um corredor a Alexandropoulos (pela estreia na Liga) e ao adjunto de Rúben Amorim, Carlos Fernandes, que foi expulso no último jogo.Às 19 horas, Rúben Amorim e Trincão irão fazer a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo.