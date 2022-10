Amorim chama seis jovens no regresso aos treinos do Sporting

Depois de um dia de folga concedido ao plantel, o Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos na Academia, tendo em vista a próxima partida diante do Casa Pia, a contar para o campeonato. No lote de opções na sessão de trabalho realizada na Academia, Rúben Amorim não pôde contar com Coates, Neto, St. Juste e Bragança, a contas com lesão e ainda entregues ao departamento médico dos verdes e brancos.Para a sessão matinal na Academia, o treinador de 37 anos chamou alguns jovens da formação, neste caso Diogo Pinto (guarda-redes), Chico Lamba (central), Rodrigo Ribeiro (avançado), Afonso Moreira (extremo), Mateus Fernandes (médio) e Renato Veiga (médio que tem alinhado recentemente como central).O plantel leonino volta ao trabalho na Academia esta quinta-feira, com a sessão de treinos à porta fechada agendada para a parte da manhã.