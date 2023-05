Amorim com "confiança total" em Franco Israel: «Se Adán for despenalizado, no máximo vai para o banco»

"Tudo é possível. Obviamente que não vou estar a abrir o jogo, mas tudo é possível. Temos de ter em atenção as caraterísticas do adversário e levar o jogo para onde queremos. Em relação ao Israel, está claramente preparado. Desde que o Adán levou o vermelho, na minha cabeça o Franco ia jogar. A seguir ao Adán, penso que é o guarda-redes mais preparado. Confiança total no Franco"."Acho que já esgotei os créditos todos mas isso não me preocupa, a equipa precisa de andar no limite. Aconteça o que acontecer, a margem de erro vai ser muito pequenina, não tenho qualquer problema sobre isso. Nada vai mudar o facto de estarmos em 4.º lugar. Ganhando ou não ganhando ao Benfica é igualzinho. A minha ideia para o ano é vencer todos os jogos. O plano é ganhar ao Benfica e vamos fazer o máximo para isso. Se o Adán for despenalizado, no máximo vai para o banco. Quem vai jogar é o Franco Israel".