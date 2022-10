Rúben Amorim confirmou que Franco Israel vai ser titular frente ao Marselha. "Obviamente que não é um jogador tão experiente como o Adán, não tem tanto tempo de jogo, mas vai começar a tê-lo. Não vai mudar nada. Às vezes alterámos algumas coisas, mas neste caso o Franco foi escolhido tendo em conta as características da equipa. Mais do que estarmos preocupados, estamos entusiasmados. É ele que vai jogar, não é o André Paulo. Está preparado. Já trabalha há algum tempo. Jogou na Juventus, trabalhou com grandes craques e com o Vital durante estes meses", disse em conferência de imprensa.