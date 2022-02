Amorim confirma Pote apto para o Man. City: «Nunca o vi tão sério a falar com a equipa médica»

Rúben Amorim confirmou que Pote está apto para defrontar o Manchester City na terça-feira, isto depois do criativo leonino ter superado todos os testes feitos pela equipa médica."Um rapaz robusto, que não costuma ter lesões. Nunca o vi tão sério a falar com uma equipa médica a dizer que estava bem. Deu apto para o jogo, vamos ver, é mais uma opção. Quis muito vir, passou por todos os testes, disse que estava apto e quem sou eu para não o convocar? Se vai jogar ou não, vamos ver", disse o técnico, em conferência de imprensa.Posteriormente, à ELEVEN, o técnico abordou ainda as suas opções para o jogo e aquilo que Manuel Ugarte poderá dar à equipa. "Traz caraterísticas diferentes. Sabendo que o meio-campo do Sporting é muito forte, mesmo o Dani, que tem jogado menos, já teve fazes em que jogou mais que ele… Tem 20 anos, mas surpreendeu-nos muito, tem capacidade física, é muito bom com a bola, está no início da carreira e esperamos muito dele".