Amorim destaca adeptos do Sporting: «Fui adversário durante anos e o ambiente foi sempre difícil»

Rúben Amorim espera novamente o apoio em larga escala dos adeptos do Sporting, no duelo de amanhã com o Besiktas, em Alvalade, para a Liga dos Campeões. À Sporting TV, o treinador leonino destacou ainda a importância de uma vitória diante dos turcos, em todos os sentidos, desportivo e financeiro.

Boas indicações dadas na Turquia

"Destaco o crescimento da equipa durante a competição, a forma como todos trabalham, mas temos de olhar para o jogo de Istambul e perceber que os primeiros 15 minutos foram muito difíceis e que desbloqueámos o jogo através das bolas paradas. Estou sempre confiante, mas também estou ciente das dificuldades que vamos ter."

Vencer dá maior tranquilidade

"Precisamos de vencer, o Sporting precisa de vencer nestas competições, a equipa também, porque tem pouca experiência, porque ganhámos dinheiro… Mas também pela qualificação. Ainda não pensamos no terceiro lugar, mas sim no apuramento. Ganhando estamos claramente na luta pela qualificação."

Adeptos

"Espero o mesmo de sempre. O ano passado, até fora do estádio nos apoiaram, levando-nos à conquista do campeonato. Fui adversário do Sporting durante anos e o ambiente foi sempre difícil. Quero retribuir a hospitalidade dos adeptos turcos e proporcionar um espectáculo idêntico."