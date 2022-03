Amorim desvaloriza ausências do City e garante: «Vamos apresentar a melhor equipa»

O Man. City vai apresentar-se diante do Sporting com várias baixas, mas para Rúben Amorim essa situação não merece grande atenção, já que na opinião do técnico leonino os ingleses têm vários elementos para suprir essas ausências."Sabemos que vamos ter uma grande equipa pela frente, mesmo tendo baixas, mas têm jogadores mais do que suficientes para apresentar uma grande equipa. Vamos apresentar a melhor equipa e a única gestão que vamos fazer será em função da carga física e proteger os jogadores para competir. Temos um jogo na segunda-feira, vamos jogar com a equipa que dará melhores garantias para termos um bom resultado, como fazemos normalmente", garantiu."Primeiro é ter noção de que jogadores estamos a falar. Eles só precisam de onze e têm outros no banco. Olhando para os que estão disponíveis não há facilidades, pois podem muito bem ser titulares na equipa. Não consigo saber qual a equipa tipo do Man. City, pois tem um grupo curto, mas com qualidade. São todos titulares, isto não deixa ninguém tranquilo. Os jovens vão ter o tempo que o jogo ditar. Vamos apresentar a melhor equipa. O nosso projeto passa pela formação, mas há que entender os momentos para os lançar. O Dário [Essugo] podia jogar de início, mas não vai, pois entendi que não era o jogo certo. Vamos fazer essa gestão. Temos uma responsabilidade, não interessa se a elimatória está fechada. É um jogo em que temos de lutar pela vitória e vamos escolher os melhores", frisou.