Amorim desvaloriza baixas do Dortmund e lembra: «Mesmo assim está a 1 ponto do Bayern Munique»

O Borussia Dortmund visita esta quarta-feira o Sporting com um plantel bastante desfalcado de algumas habituais figuras, mas Rúben Amorim deixou claro que os alemães continuam a ser fortes. O técnico leonino elencou vários nomes e lembrou ainda que o Borussia está a apenas 1 ponto do Bayern Munique."Nós tivemos as nossas baixas no início da prova, mas da mesma forma que não deu importância a isso na altura... Nós vamos enfrentar o Dortmund, que continua a ter o Jude Bellingham, o Witsel, o Reus, o Meunier, o Guerreiro... É uma grande equipa, que está a 1 ponto do Bayern, é bom não esquecer isso. É uma equipa com jogadores para mudar o que precisa, da mesma forma que nós nos adaptámos no campeonato, taças e Champions com baixas. É assim que eu vejo. O Dortmund é bem capaz de vencer o Sporting cá, mas nós sabemos que podemos também ganhar e vamos jogar para isso. Será sempre o melhor Dortmund contra o melhor Sporting, independentemente de quem joga", garantiu.