Amorim diz que FC Porto é a "equipa mais forte" e desabafa: «Não estar na liderança é desconfortável»

"Com 10 pontos de avanço não estávamos tranquilos, agora com 3 pontos de desvantagem para o primeiro e 4 de vantagem para o primeiro, o que temos de pensar é vencer o Vizela."

No arranque da 2.ª volta da Liga Bwin, Rúben Amorim não hesita dizer que o "FC Porto é a equipa mais forte"."Está em primeiro, marca muitos golos e sofre poucos. Vive um excelente momento e vimos isso no último fim-de-semana. São primeiros e é uma equipa com vantagem. Estão num melhor momento", afirmou este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela (amanhã, 18 horas)."Não estar na liderança é desconfortável. Não pelo último resultado [derrota com o Santa Clara] porque isso pode acontecer, mas acho que toda a gente acabou o jogo e sentiu que poderíamos ter dado mais. Fizemos essa avaliação. É uma situação nova, estávamos em primeiro desde a sexta jornada da época passada. É ir jogo a jogo. Muito ainda vai acontecer neste campeonato".