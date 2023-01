Amorim diz que Porro ficou no banco por motivos físicos mas admite: «Se estará na final? Não faço ideia»

Rúben Amorim garantiu que Pedro Porro começou o Arouca-Sporting (1-2) no banco por motivos físicos, numa altura em que o futuro do lateral está em dúvida, pois a SAD leonina irá reunir amanhã com o Tottenham para negociar a transferência "Não vou comentar, Porro ficou de fora porque já teve muitas dificuldades contra o Vizela. Foi um risco deixá-lo tanto tempo e mesmo hoje 20 minutos foi arriscado. Entrou porque tinha de entrar, precisávamos de alguém desequlibrador. Vamos ver como é sábado. Confio no Esgaio, esteve muito bem na primeira parte, depois teve algum cansaço", disse o treinador na conferência de análise ao Arouca-Sporting (1-2).Questionado novamente sobre uma possível saída, Amorim lembrou: "Se estará na final? Não faço ideia. Há a cláusula e o mercado não fechou. Não garanto nada por nenhum jogador. A ideia que me transmitiram é que só sai pela cláusula."