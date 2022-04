Amorim diz que precisa de recuperar Slimani: «Está desiludido»

Rúben Amorim contou este sábado na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Paços de Ferreira que Islam Slimani chegou à Academia do Sporting muito "desiludido" depois de a seleção da Argélia não ter conseguido o apuramento para o Mundial."A recuperação do Slimani, mais do que física, tem de ser mental. Foi difícil para ele perder o acesso a uma fase final do Mundial da forma como perdeu, está desiludido e temos de lhe aumentar os índices de alegria e de motivação. Está apto para ir a jogo, vamos ver se entra de início ou começa no banco", explicou o técnico.Sobre o sorteio e o grupo de Portugal, Amorim mostrou-se confiante e fez votos para que a Coreia do Sul de Paulo Bento também siga em frente. "Acredito que vamos passar. Gostava que a Coreia do Sul também passasse, o Paulo foi um treinador que me ajudou muito em fases difíceis da minha vida. Depois, tudo pode acontecer. Se há coisa que temos tido ultimamente é a estrelinha..."