Amorim diz que Sporting-Besiktas é "decisivo": «Acredito que vamos passar à próxima fase»

No lançamento do jogo de amanhã frente ao Besiktas, referente à 4ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, Rúben Amorim afiurmou que o Sporting ainda tem legítimas aspirações de conseguir a qualificação para os 'oitavos'.





"Ainda acredito e continuo a acreditar. Este jogo é decisivo. Vamos tentar ganhar. E acredito que vamos passar à próxima fase da Liga dos Campeões", afirmou o treinador do Sporting, reconhecendo que a equipa atravessa um bom momento."É uma fase em que estamos a ganhar e tudo ajuda. O que eu sinto é que sabemos para onde queremos ir e isso dá estabilidade. Mas essa estabilidade depende dos resultados. Não há que ter ilusões de nada. Estamos no caminho certo. Vai ser um ano muito longo. Precisamos de uma vitória para nos mantermos em todas as competições", analisou."A preparação é igual. Pensamos na qualificação e no terceiro lugar. É bom dizer aos jogadores que vamos continuar na Europa e que. Não sei se haverá encaixe ou não. Mas é importante continuarmos vivos. Foi uma preparação normal. Usando tudo para motivar ainda mais os jogadores.""Penso que não há favoritismo. Interessa-me pouco. Da mesma forma que ganhámos na Turquia, eles podem ganhar aqui. Queremos ganhar. Conhecemos melhor a equipa do Besiktas e eles a nós. Estamos mais preparados.""Foi fácil. Foi mostrar o jogo todo e os jogadores perceberam que nos primeiros 15 minutos não tivemos quase bola, o Besiktas podia ter marcado e jogo teria sido diferente. O jogo foi de encontro com as nossas características. Não há qualquer ilusão. Temos de ser melhores do que fomos na Turquia. Principalmente com bola. Adeptos? Precisamos do apoio deles. Fomos bem tratados lá, para o apoio dos adeptos empurrou a equipa do Besiktas. Espero um grande ambiente. Onde podemos entrar na luta pela qualificação, logo precisamos de todos.""Acima de tudo, espero que os meus jogadores não acreditem muito nisso. Vão ter jogadores diferentes, não interessa se são melhores ou piores. Têm características diferentes. Mudam apenas um central. O jogo não vai ser mais fácil. Vai ser diferente. Foi isso que mostrámos aos jogadores. Os centrais vão ter movimentações diferentes, os médios também, porque não está o Pjanic, sobretudo. Tudo aqui é dificil. Para nós, tudo é difícil. Nós até gostamos assim. Não é muito bom para os adeptos mas estamos preparados para sofrer. A estratégia vai ser a mesma. A equipa do Besiktas é muito forte. Não nos deixarmos levar pelo resultado, pelos desafios. Tivemos atenção às características dos jogadores. Continua a ser uma grande equipa. É o campeão turco. É por isso que eu falo muito dos primeiros 15 minutos. Vai ser muito difícil. Queremos ter mais bolas, as mesmas ocasiões e fazer com que o Besiktas tenha menos ocasiões do que aquelas que teve lá.""Não faço vontades a ninguém. Se eu entender que ele é o melhor para bater o penálti naquele jogo, será.""Já esteve um jogo castigado. Nós perdemos, é verdade, mas continuámos a ganhar para o campeonato. Pretendo não saber. Pretendo ter o Coates sempre nos jogos. Espero não saber. Mas não concordo com a afirmação.""É a única baixa. Ainda não recuperou e é um jogador que nos faz falta.""O mérito é deles [adjuntos]. É algo a que temos muita atenção. Copiamos bastante às vezes quando é preciso. Não temos feito golos, mas fazemos de bola parada. O que interessa é fazermos golos. Houve fases em que não marcávamos de bola parada, agora marcamos e o que interessa é continuarmos a marcar mais que o adversário."