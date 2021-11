Amorim diz que vai "ficar muito tempo" no Sporting mas avisa: «Se não ganhar posso ter o lugar em risco»

Numa altura em que vários jogadores do Sporting já viram os seus contratos renovados - e quando outros dossiês estão em cima da mesa -, Rúben Amorim sublinhou o factor 'continuidade' no projeto que os leões levam a cabo, mas deixou um 'aviso'."Queremos os jogadores por muito tempo; o treinador vai ficar muito tempo e terá a oportunidade de renovar sabendo que se não ganhar jogos posso ter o lugar em risco como todos os treinadores, com a diferença de terem de pagar mais para eu sair. Quando não se ganha tudo se complica, não podemos por isso perder o foco", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Varzim (amanhã, 20H15).