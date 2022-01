Amorim e a ausência de Carvalhal no banco do Sp. Braga: «Tem influência mas não é decisivo»

Rúben Amorim realizou esta sexta-feira a antevisão ao duelo agendado para as 20h30 deste sábado, no Estádio José Alvalade, entre Sporting e Sp. Braga, a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin.

Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o técnico dos leões comentou o facto de Carlos Carvalhal não estar presente no banco de suplentes dos minhotos por estar a cumprir castigo de um jogo após a expulsão no embate com o Marítimo na ronda anterior do campeonato.





"O treinador da equipa faz sempre falta, tem influência. Não é a mesma coisa mesmo que se transmita as ideias através da equipa técnica. É muito difícil para um treinador. O último jogo em Braga eu também estava castigo. É normal que as equipas precisem do seu treinador no campo, mas não é decisivo", começou por dizer o técnico dos leões."O treinador é o mesmo, têm uma identidade muito vincada, mantêm características que já tinham desde o ano passado, mudaram apenas os jogadores e as características individuais. Olhámos muito para os jogos que fizemos com eles esta época. Somos uma equipa diferente, é certo que o Sp. Braga também o é, e nós fizemos algumas alterações a contar com isso. Nunca vi o Sp. Braga a jogar em blocos baixos. Lembro-me um jogo aqui o ano passado em que nos pressionou muito na saída de bola. Penso que vai ser assim, vão pressionar em cima nuns momentos e mais em baixo noutros. Quem tiver mais concentrado e quem perceber melhor o jogo vai vencer. Temos de estar na máxima força para vencer o jogo, conheço muitos jogadores [do Sp. Braga], alguns obviamente que saíram, outros que o Carlos Carvalhal apostou e outros que já lá estavam quando eu lá estive. Espero que seja um grande jogo, mas se não for que ganhe o Sporting que é o mais importante.""Porro e Nuno Santos são os únicos que não estão na convocatória. O Jovane já está na convocatória.""Temos de estar preparados. A equipa já provou que podemos vencer sem o nosso capitão. Faz muita falta dentro e fora de campo. O mais importante é que está cá para o Braga e depois veremos. Mas o grupo já provou que está preparado.""Sobre o TT [Tiago Tomás], são fases das épocas. Temos de seguir muito estes miúdos passo a passo. O Quaresma foi dos primeiros a chegar a titular e hoje está com dificuldades em jogar no Tondela. Temos um departamento que faz esse acompanhamento e nós estamos sempre em cima destes casos", terminou.