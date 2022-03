Amorim e a ausência de Palhinha na convocatória da Seleção: «Terá tempo de voltar ao seu lugar»

Na antevisão ao jogo com o V. Guimarães (amanhã, 20H30), Amorim abordou igualmente o facto de João Palhinha e Ugarte ficarem de fora das convocatórias da seleção portuguesa e uruguaia, respetivamente."O Palhinha esteve muito tempo parado, com o castigo e a lesão, e terá tempo de voltar ao seu lugar, a Seleção. É um jogador com caraterísticas diferentes de toda a gente. O Ugarte houve uma fase em que não jogava e era difícil encaixar na equipa, agora é o contrário. Está completamente ambientado, tem tido um crescimento fantástico e podia perfeitamente ir à seleção. Não indo, vamos aproveitar para treinar e ele para descansar. Joga num candidato ao título e vai aproveitar para isso. Vejo tudo com naturalidade, a vida de um jogador são altos e baixos e há objetivos aqui para cumprir e eles também têm que usufruir da vida", afirmou.