Amorim e a Champions: «Permite-nos manter jogadores e ao treinador fazer pressão junto da direção»

O Sporting goleou este domingo o Gil Vicente, por 4-1, em Alvalade, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin, e assegurou desde já o segundo lugar no campeonato nacional, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada, em 2022/23. Em declarações no final da partida, Rúben Amorim sublinhou a boa exibição dos seus jogadores na receção aos gilistas e enalteceu a importância em garantir desde já a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada.

"Da eficácia não tanto porque devíamos e podíamos ter feito mais golos, mas foram competentes em todos os aspetos do jogos. Jogaram com alegria, dominámos por completo o jogo, foi mais uma boa exibição desta equipa que dá boas respostas quando é preciso", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações à flash-interview da Sport TV.

Liga dos Campeões garantida

"Era muito importante, desde o início do ano é algo muito importante para nós porque nos permite estar com grandes clube, porque nos permite ter grandes noites como a tivemos aqui com o dortmund, noites difíceis como a que tivemos com o Man. City e Ajax, e não esquecer ainda para mais pelas condições financeiras, ajuda o clube a manter jogadores e permite ao treinador fazer mais pressão junto da direção do clube, numa equipa que está a crescer mas que ainda tem muito para crescer."

Clássico entre Benfica e FC Porto

"Acho muito difícil, o FC Porto ainda tem uma grande vantagem e o armar confusão é no sentido em que duas equipas muito grandes vão defrontar-se e uma pode ser campeã. Foi uma brincadeira. O que eu quero é vencer o Portimonense. Pensar no fim deste campeonato e já na próxima época", terminou.