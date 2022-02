Rúben Amorim fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Belenenses SAD, da 20.ª jornada (amanhã, às 20H45) e, claro está, o mercado não deixou de ser assunto."Em relação a Slimani, traz um tipo de avançado diferente. Jogamos mais subidos, temos muitos cruzamentos em alguns jogos e faltou-nos uma referência na área. Mais do que uma vez perdemos o Coates e a solução para o jogo aéreo na frente. É um jogador que vem a custo zero, conhece muito bem o clube, tem 33 anos, e hoje em dia isso é um jogador novo. Faz golos, é intenso na pressão, e nós reparámos nisso apesar da idade dele. Reparámos que era uma boa solução para este momento da equipa. Já tivemos essa hipótese no passado e eu disse que não o queria. A nossa forma de jogar mudou, precisamos de uma referência que nos vá ajudar a ganhar jogos. Em relação ao Edwards, já tinhamos interesse desde o ano passado. Desta vez houve condições e ele teve muita vontade de vir, foi muito importante ele vir já. É muito introvertido e vai demorar a conhecer os colegas, mas futebolisticamente é um talento. Muito forte entre linhas, no um para um, e esperamos uma adaptação a um projeto que não é só para amanhã", afirmou.E prosseguiu: "Vamos fazer alterações porque achamos que é o melhor para manter a intensidade. Vamos ver quanto tempo vai demorar, vai depender deles, de quanto tempo demorar a adaptação. O Slimani já conhece Lisboa, o sistema... O Edwards vai já ser convocado porque precisamos de jogadores para este sistema. Vamos metê-lo já a interagir com os colegas e vai a jogo. O Slimani só chega amanhã"."No início da época crescemos muito no ataque posicional, daí a dificuldade do Tiago Tomás ter mais minutos. Mudam-se as características dos avançados. Quando o Coates subia, criávamos sempre perigo. Fizemos uma adaptação do plantel, o Jovane também saiu, o Geny contamos com ele, mas também saiu porque chegou o Edwards. O V. Guimarães estava interessado. O Slimani foi uma contratação mais tendo em conta o nosso sistema".