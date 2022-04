Amorim e a continuidade de Sarabia: «Temos um patamar que não vamos ultrapassar por ninguém»

Instado a avaliar a época de Sarabia no Sporting - será "a maior contratação do clube enquanto esteve no Sporting?" - Rúben Amorim aplaudiu o trabalho do jogador."Adaptou-se bem a uma realidade completamente diferente e a um espírito de equipa completamente diferente, onde a equipa é o centro de tudo. Tem uns números fantásticos, cresceu muito tática e defensivamente, e vejo com agrado ter um jogador desse calibre, com uma humildade forte e grande de se adaptar a um estilo completamente diferente, mas não diria que é a melhor contratação. Vejo o Pote, o Nuno Santos, o Ugarte a jogar... todos cresceram muito, deram contribuição muito grande. O próprio Tabata, Matheus Reis, que veio a custo zero. Não gosto de enumerar mas meto todos no mesmo patamar. Podem dar um grande retorno ao clube, meto todos no mesmo patamar. A realidade do Pablo é muito clara para nós. Temos um patamar que não vamos ultrapassar por ninguém, já aconteceu com o João Mário. Não sei o dia de amanhã mas sabemos a realidade do futebol, e a nossa é muito diferente dos grandes clubes de futebol. O que acontecer, acontecerá, sem qualquer tipo de stress. Se for preciso arranjar outras soluções, é o que vamos fazer. Muito satisfeito por ter mais uns jogos para usufruir do talento do Pablo", afirmou esta sexta-feira na antevisão ao jogo com o Tondela (20H30).