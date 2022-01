Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Amorim e a derrota com o Santa Clara: «É muito mais difícil estar em casa e ver a equipa a jogar» Treinador do Sporting lamentou ausência no banco da equipa nos Açores





• Foto: José Gageiro / Movephoto