Amorim e a evolução do Sporting: «O ano passado fomos eliminados pelo LASK Linz e agora pelo Man. City...»

Rúben Amorim revelou sair "satisfeito q.b." do encontro da segunda mão entre Manchester City e Sporting, que terminou com um empate a zeros (0-0) entre citizens e leões e, claro, com a eliminação da equipa portuguesa da Liga dos Campeões depois do resultado na primeira mão em Alvalade (0-5).





Em declarações no final da partida, o treinador dos leões lamentou o "jogo esforçado" que a equipa fez, muito por culpa do adversário, elogiou a postura dos seus jogadores em campo, salientando, ainda, a boa entrada do jovem Rodrigo Ribeiro que ficou perto de marcar ao Manchester City."Obviamente que fizemos um jogo esforçado, passámos a maior parte do jogo a defender. Ao intervalo melhorámos, a entrada do Edwards deu-nos mais qualidade na saída. Satisfeito q.b.. Saio melhor do que no último jogo, mas vale o que vale", começou por dizer o técnico do Sporting, em declarações aos microfones da ELEVEN.

"Deu bons sinais nos jogos e porque segura bem a bola. Sabíamos que íamos jogar mais baixos e queríamos duas referências. O Paulo é muito inteligente, muito robusto fisicamente, consegue fazer bem as duas posições e viu-se no fim as diagonais que fez juntando-se ao Slimani. Fez um excelente jogo dentro do que estava habituado. Não importam as muito as posições, os jogadores são inteligentes e adaptam-se."



Trajetória positiva do clube na Champions?

"Tem que ser positivo quando um clube vai pela segunda vez aos oitavos. Ver a diferença dos clubes. Tivemos muito azar no sorteio. Não esquecer que o ano passado fomos eliminados pelo LASK Linz e este ano fomos eliminados pelo City, uma das melhores equipas do Mundo. Há um crescimento mas temos ainda uma diferença grande para clubes como FC Porto e Benfica, onde temos de recuperar caminho, para estes então a distância é muito grande. Temos de encarar com naturalidade."



Estreia de Rodrigo Ribeiro

"Não lhe disse nada de especial, não sabia se ia entrar ou não. É mais fácil assim, não tem tempo para pensar. É muito inteligente, muito novinho, teve ainda uma oportunidade para marcar. Não está lançado, estes vamos começando a lançar. É o que o Inácio está a fazer ou o Dani, os outros ainda estão no início", terminou.